Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Unbekannter Motorradfahrer nach Unfall gesucht - Polizei bittet um Hinweise

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 13.10.2024, gegen 19:15 Uhr ist es in der Hauptstraße in Wutöschingen, an der dortigen Einmündung zur Degernauer Straße, zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad gekommen. Der unbekannte Motorradfahrer wird gesucht. Der Unbekannte kam von der Degernauer Straße und stieß im Einmündungsbereich mit dem bevorrechtigen 40jährigen Autofahrer zusammen. Nach dem Sturz setzte sich der unbekannte Fahrer wieder auf das Motorrad und fuhr weiter. Der Schaden am Pkw beträgt ca. 2000 Euro. Beim Kradfahrer soll es sich um einen jungen Fahrer gehandelt haben. Das Polizeirevier Waldshut bittet um Hinweise von Zeugen unter der Telefonnummer 07751 8316-0.

