Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Beleidigung und Bedrohung; Verkehrsunfälle; Brände; In Wohnung eingebrochen;

Reutlingen (ots)

Person beleidigt und bedroht (Zeugenaufruf)

Gegen einen noch unbekannten Verdächtigen ermittelt die Polizei derzeit nach einem Vorfall, der sich bereits am Montagabend, gegen 19.30 Uhr, vor dem Marktplatzbrunnen in der Reutlinger Innenstadt ereignet hat. Der laut Zeugenangaben am Marktplatzbrunnen stehende Unbekannte soll hierbei gegenüber dem Mann eines vorbeilaufenden Paares zunächst Beleidigungen mit antisemitischen sowie sexuellen Inhalten äußert haben, auf diesen bis auf mehrere Meter hin zugegangen sein, ihn folgend auch verbal bedroht und dabei auf den Boden gespuckt haben. Nachdem die Begleiterin des Geschädigten zu ihrem Mobiltelefon griff, flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung Metzgerstraße. Der Mann wird als etwa 50 Jahre alt und 170 cm groß beschrieben. Bekleidet war er mit einer beigen Jacke, schwarzen Sneakers mit weißer Sohle sowie einer dunklen schmutzigen Beanie-Mütze. Zum Zeitpunkt des Vorfalles hielten sich eine Vielzahl von Personen und Besucher im Bereich des Marktplatzes und des Brunnens auf. Die Ermittlungen hat in diesem Fall die Kriminalpolizei übernommen und bittet um Hinweise zu dem Gesuchten oder dessen möglichen Begleitern sowie Personen, die als Zeugen in Betracht kommen. Diese werden unter der Telefonnummer 07121/942-3333 entgegengenommen. (gj)

Denkendorf (ES): Unachtsamkeit führt zu Unfall

Zwei nicht mehr fahrbereite Pkw sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Mittwochabend in der Marie-Curie-Straße. Dort wollte kurz nach 19 Uhr ein 33-Jähriger mit einem BMW vom Gelände einer Tankstelle auf die Marie-Curie-Straße abbiegen. Zum selben Zeitpunkt befand sich ein 23-Jähriger mit einem Porsche Macan auf dem Tankstellenbereich und wollte ebenfalls von dort in die Straße einfahren. Hierbei übersah er jedoch den rechts bereits an ihm vorbeifahrenden BMW und kollidierte mit diesem seitlich. Die beiden Pkw wurden durch den Zusammenstoß so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf mindestens 11.000 Euro geschätzt. (gj)

Plochingen (ES): Von der Fahrbahn abgekommen

Einer Strafanzeige wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs sieht ein 41-Jähriger entgegen, der am frühen Donnerstagmorgen auf der Schorndorfer Straße (L1201) mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen ist. Der Mann war gegen 0.45 Uhr mit seinem Mercedes auf der Schorndorfer Straße von Plochingen in Richtung Stumpenhof unterwegs. Derzeitigen polizeilichen Ermittlungen zufolge dürfte er wohl aufgrund von Übermüdung am Steuer eingenickt sein, weshalb er mit seinem Wagen auf gerader Strecke zunächst nach links von der Fahrbahn abkam und eine Wiese durchfuhr. Im weiteren Verlauf geriet sein Mercedes wieder nach rechts, überfuhr die Landesstraße und kam in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr die dortige Böschung hoch und krachte gegen zwei Bäume, zwischen denen das Auto im Gebüsch letztendlich rundherum beschädigt zum Stehen kam. Verletzt wurde niemand. Der Mercedes, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in einer geschätzten Höhe von rund 12.000 Euro entstanden war, musste von einem Abschleppdienst geborgen und abtransportiert werden. Der Flurschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. (cw)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Erhebliche Verkehrsbehinderungen auf der B 27

Zu erheblichen Verkehrsbehinderungen ist es am Mittwoch im Feierabendverkehr auf der B 27 in Fahrtrichtung Tübingen aufgrund von drei Verkehrsunfällen gekommen. Im Bereich des Flughafentunnels stießen kurz nach 16 Uhr zunächst drei Fahrzeuge zusammen, wobei ein Fahrer sich leichte Verletzungen zuzog. Im sich bildenden Rückstau bemerkte eine Pkw-Lenkerin den vor ihr abbremsenden Lkw zu spät und prallte in dessen Heck. Hierbei verletzte sich die Frau. Kurz darauf krachten nochmals drei Pkw aufeinander. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Verletzten. Mehrere Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Mitarbeiter der Straßenmeisterei rückten an die Unfallstelle aus, da neben den ausgelaufenen Betriebsstoffen ein Pannenfahrzeug noch eine Ölspur hinterlassen hatte. Da der Verkehr während der Unfallaufnahme, der Bergung der Fahrzeuge sowie der Straßenreinigung nur einspurig vorbeigeleitet werden konnte, bildete sich ein kilometerlanger Rückstau bis nach Stuttgart zurück. Gegen 21 Uhr waren sämtliche Reinigungsarbeiten beendet und der Verkehr konnte wieder auf allen Fahrspuren in Richtung Tübingen fließen. (ms)

Nürtingen (ES): Von der Fahrbahn abgekommen

Vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache hat sich am Mittwochmittag ein Verkehrsunfall auf der Nürtinger Hochwiesenstraße ereignet. Ein 46-Jähriger war kurz nach 13 Uhr mit einem VW Touran in Richtung B 313 unterwegs. Kurz nach der Einmündung Hohes Gestade kam er mit seinem Fahrzeug nach links von der Straße ab. Der Wagen prallte im Anschluss gegen eine Bushaltestelle sowie ein Verkehrszeichen und einen Baum. Der Fahrer zog sich hierbei schwere Verletzungen zu und musste nach einer notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert werden. Der VW wurde abgeschleppt. Der Schaden an dem Pkw wird auf 8.000 Euro geschätzt. Über die Höhe des Schadens an der Bushaltestelle liegen noch keine Erkenntnisse vor. Mitarbeiter des Bauhofs kamen vor Ort und kümmerten sich um die Trümmer der total beschädigten Haltestelle. (ms)

Neidlingen (ES): Brand in Waldgebiet

In den Bereich der Neidlinger Wasserfälle sind die Einsatzkräfte am Mittwochnachmittag, kurz vor 15.30 Uhr, ausgerückt. Zuvor hatte ein Zeuge über Notruf der Polizei aufsteigende Rauchwolken in der dortigen Gegend gemeldet. Wie sich vor Ort herausstellte, hatten im entsprechenden Waldgebiet aus noch unbekannter Ursache circa 1.300 Quadratmeter Fläche Feuer gefangen, das durch die Feuerwehr in der Folge gelöscht werden konnte. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand. Der Polizeiposten Weilheim ermittelt zur Brandursache. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Verkehrsunfall in Stetten

Ein 51-Jähriger ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag in Stetten leicht verletzt worden. Der Mann befand sich gegen 13.50 Uhr als Mülllader auf dem Trittbrett am Heck eines Müllfahrzeugs, als dessen 56 Jahre alter Lenker von der Pestalozzistraße nach links in die Grundstraße abbiegen wollte. Dabei schwenkte das Heck des Müllwagens bereits in einer Engstelle der Pestalozzistraße nach rechts aus, worauf der Fuß des 51-Jährigen kurzzeitig zwischen dem Trittbrett und einem Verkehrsleitteiler eingeklemmt wurde. Hierbei zog sich der Mann leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um ihn. Nennenswerter Sachschaden war augenscheinlich nicht entstanden. (mr)

Kirchheim/Teck (ES): Gegen Glasfront gefahren

Mit einem Gebäude ist ein Autofahrer am Mittwochnachmittag in Kirchheim kollidiert. Gegen 17 Uhr rutschte der 70 Jahre alte Lenker eines BMW beim vorwärts Einparken auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Stuttgarter Straße eigenen Angaben zufolge vom Bremspedal, worauf der Wagen gegen die Glasfront des Markts fuhr. Verletzt wurde dabei ersten Erkenntnissen zufolge niemand. Da ein Atemalkoholtest beim Senior einen vorläufigen Wert von über 0,3 Promille ergeben hatte, musste der Mann im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Der entstandene Sachschaden kann abschließend noch nicht beziffert werden. Um die Sicherung der Scheibe kümmerte sich das Personal des Supermarkts. (mr)

Kirchheim/Teck (ES): In Wohnung eingebrochen

In eine Wohnung im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses im Bulkesweg ist am Mittwoch eingebrochen worden. Zwischen zwölf Uhr und 21.10 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter gewaltsam über die Wohnungstür Zutritt zum Inneren. Dort suchte der Täter nach Stehlenswertem und entwendete Wertgegenstände. Das Polizeirevier Kirchheim hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (rd)

Weilheim/Teck (ES): Vorfahrt nicht beachtet

Sachschaden in Höhe von rund 12.500 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend in der Zeller Straße entstanden. Ein 30-Jähriger befuhr gegen 22.40 Uhr mit einem Skoda Rapid die Zeller Straße von Zell herkommend in Richtung Ortsmitte. An der dortigen Einmündung mit der Zeller Straße/ L1200 missachtete er die Vorfahrt einer 40-jährigen Hyundai-Tucson-Lenkerin und prallte im Einmündungsbereich mit der Front seines Skoda gegen die Beifahrerseite des Hyundai. Verletzt wurde niemand. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß jedoch nicht mehr fahrbereit. (rd)

Gomaringen (TÜ): Flächenbrand in Waldgebiet (Zeugenaufruf)

Der Polizeiposten Gomaringen sucht Zeugen zu einem Flächenbrand, zu dem es am Mittwochnachmittag im Waldgebiet am Heckberg gekommen ist. Die Einsatzkräfte rückten gegen 14.15 Uhr in den betroffenen Bereich aus, nachdem die Rettungsleitstelle über den Brand informiert worden war. Wie sich vor Ort herausstellte, hatten neben dem Fußweg entlang der Friedensbuche mehrere hundert Quadratmeter Fläche Feuer gefangen. Durch die Flammen wurden auch zwei Bäume sowie mehrere Jungpflanzen in Mitleidenschaft gezogen bzw. zerstört. Zum Löschen des Waldstücks mussten von der Feuerwehr mehrere tausend Liter Wasser eingesetzt werden. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Zeugen, die Angaben zur noch unbekannten Brandentstehung machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07072/91460-0 zu melden. (mr)

Straßberg (ZAK): Thujabaum in Brand geraten

Zum Brand eines Thujabaums mussten am Mittwochnachmittag die Rettunsgkräfte in die Silcherstraße nach Straßberg ausrücken. Ein Bewohner hatte kurz vor 17 Uhr mit einem Gasbrenner Unkraut abgefackelt. Hierdurch war der Baum in Brand geraten. Durch das Feuer wurden noch eine Markise sowie Gartenmöbel in Mitleidenschaft gezogen. Die Flammen konnten größtenteils von einem Zeugen gelöscht werden. Die sofort verständigte Feuerwehr musste so nur noch restliche Löscharbeiten verrichten. Über die Höhe des Sachschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor. (ms)

Balingen (ZAK): Flächenbrand bei Ergenzingen

Ein Flächenbrand auf einem Wiesengrundstück hat am Mittwochmittag zum Einsatz der Rettungskräfte im Gewann Hebsack bei Ergenzingen geführt. Ersten Ermittlungen nach entfachte ein nicht sachgemäß abgelöschtes Feuer auf einer Wiese kurz vor 14 Uhr den Brand auf dem Grundstück in Verlängerung des Pappelweg. Bis zum Eintreffen der sofort verständigten Feuerwehr wurden die Flammen von einem Zeugen bekämpft, so dass durch die Wehrmänner lediglich Nachlöscharbeiten vonnöten waren. Durch den Brand wurde die Wiese auf einer Fläche von 150 x 50 Metern beschädigt. Weiterhin wurden zwei Weidezäune in Mitleidenschaft gezogen. Über die Höhe des Schadens liegen noch keine Erkenntnisse vor. (ms)

Dotternhausen (ZAK): Brand an Waldrand

Zu einem Brand in der Schulstraße sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Mittwochabend ausgerückt. Passanten hatten gegen 22.45 Uhr eine brennende Fläche am Waldrand entdeckt und den Notruf gewählt. Die Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und 13 Feuerwehrleuten anrückte, löschte den rund 20m² großen Bereich aus Laub, Ästen und Pflanzenabfällen, der aus unbekannter Ursache in Brand geraten war. Eine Gefahr des Übergriffs auf umstehende Gebäude bestand nicht. Verletzt wurde niemand. Der Rettungsdienst war vorsorglich mit vier Einsatzkräften vor Ort. (rd)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell