Hauptzollamt Berlin

HZA-B: Zoll stellt rund 50.000 Stück unversteuerte Zigaretten in Berlin sicher

Steuerschaden von 10.000 Euro abgewendet

Berlin (ots)

50.000 Stück unversteuerte Zigaretten konnten gestern Abend in Berlin Hohenschönhausen durch den Zoll sichergestellt werden. Bei einer Streifenfahrt wurden die Beamt*innen des Zolls auf zwei sich auffällig verhaltene Personen aufmerksam. Diese befanden sich in der Nähe eines für den illegalen Zigarettenverkaufs bekannten Ort. Zu diesem Zeitpunkt erschien ein Fahrzeug, das nach dem Handzeichen einer der beiden wartenden Personen direkt vor einem Wohnhauseingang parkte. Als das Auto ausgeladen wurde, erkannten die Zöllner*innen sofort die typische Umverpackung eines Kartons, welcher häufig für geschmuggelte Zigaretten genutzt wird. Die Zöllner*innen bewegten sich gezielt auf die drei Personen zu, um diese zu kontrollieren. Nachdem sich die Bediensteten als Zöllner zu erkennen gaben, erfolgte ein Fluchtversuch der drei Personen. Dieser konnte umgehend unterbunden werden. Aufgrund des Versuchs sich der Kontrolle zu entziehen, wurde den Männern Handschellen angelegt. Bei der anschließenden Kontrolle stellte der Zoll etwa 40.000 Stück unversteuerte Zigaretten sicher. Diese befanden sich sowohl im Wagen sowie bereits im Hausflur des Wohnhauses. Bei der Durchsuchung der ermittelten Wohnung einer der Personen konnten weitere knapp 10.000 Stück unversteuerte Zigaretten und Bargeld in typischer Stückelung gefunden werden. Die Überprüfung der sich am Fahrzeug befundenen Nummernschilder stellten sich als gestohlen raus. Diese wurden abmontiert und sichergestellt. Gegen die drei Personen wurde ein Steuerstrafverfahren wegen Verdachts der Steuerhehlerei eingeleitet. Die Schmuggelzigaretten wurden ebenfalls sichergestellt. Der Steuerschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

Zusatzinformation

Zur Bekämpfung des illegalen Zigarettenhandels führt die Kontrolleinheit Verkehrswege des Hauptzollamtes Berlin regelmäßige Kontrollen durch. Insbesondere werden hierbei die mutmaßlichen Händler und Kuriere einer steuerlichen Kontrolle unterzogen.

