POL-LB: Böblingen: Bankangestellter vereitelt Betrugsmasche - Schockanruf

Ludwigsburg (ots) - Am Dienstag (18.02.2025) beschädigte ein noch Unbekannter zwischen 05:45 Uhr und 17:45 Uhr einen auf einem Firmenparkplatz in der Gerhard-Rummler-Straße in Großsachsenheim geparkten Renault. Der Unbekannte schlug die Heckscheibe des Renault ein und richtete dabei einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro an. Zeugen werden gebeten, sich unter ...

