Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim-Großsachsachsenheim: PKW beschädigt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag (18.02.2025) beschädigte ein noch Unbekannter zwischen 05:45 Uhr und 17:45 Uhr einen auf einem Firmenparkplatz in der Gerhard-Rummler-Straße in Großsachsenheim geparkten Renault. Der Unbekannte schlug die Heckscheibe des Renault ein und richtete dabei einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro an. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07042 941-0 oder per E-Mail: vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Vaihingen an der Enz zu melden.

