Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: 59-Jähriger Motorradfahrer tödlich verunglückt

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Sonntag, gegen 03:30 Uhr, befuhr ein 59-jähriger Lenker einer Honda CBR die Mühlsteige in Richtung Am Kübelesbrunnen in Metterzimmern, als dieser aus bislang ungeklärter Ursache linksseitig in den Grünstreifen geriet und folglich mit einem Laternenmast am linken Fahrbahnrand kollidierte. Hierbei wurde der Motoradhelm abgeworfen und der Lenker des Kraftrads kam auf der Fahrbahn zu Fall, wodurch er schwerste Verletzungen erlitt. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch Ersthelfer und den hinzugerufenen Rettungsdienst vor Ort verstarb er noch an der Unfallstelle. Das Kraftrad musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden, die Fahrbahn wurde durch Kräfte der Feuerwehr gereinigt.

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 0711 6869 0 oder per E-Mail unter stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.

