BPOLI DD: Bundespolizei nimmt Dieb im Dresdner Hauptbahnhof fest

Am Donnerstagmorgen (20.02.2025) gegen 09:00 Uhr kontrollierten Bundespolizisten einen 37-Jährigen im Hauptbahnhof Dresden. Es stellte sich heraus, dass gegen den Mann zwei Haftbefehle der Staatsanwaltschaften Regensburg und Frankfurt am Main zur Festnahme vorlagen. Der Beschuldigte war bereits im Jahr 2019 wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls zu einer Geldstrafe in Höhe von 3.300 Euro verurteilt worden. Der zweite Vollstreckungshaftbefehl aus dem Jahre 2021 wegen Diebstahls mit einer Geldstrafe in Höhe von 3870 Euro war ebenfalls ausstehend.

Da der tschechische Staatsbürger die Gesamtgeldstrafe von 7.170 Euro nicht begleichen konnte, wurde er zur Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafe von 349 Tagen in die Justizvollzugsanstalt von Dresden eingewiesen.

