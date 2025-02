Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Polizist bei Angriff verletzt: Angreifer nach Flucht in Gewahrsam genommen

Dresden / Bad Gottleuba (ots)

Am 03. Februar 2025 wurde ein 33-jähriger Ukrainer ohne gültige Dokumente im EuroCity-Zug auf der Fahrt von Prag nach Dresden festgestellt. Nach eigenen Angaben hatte er in den letzten zwei Jahren illegal in Tschechien gearbeitet. Der Mann wurde zur Dienststelle der Bundespolizei in Dresden gebracht, wo eine zweijährige Einreiseverweigerung ausgesprochen und eine Rückführung nach Tschechien angeordnet wurde. Die Übergabe an die dort zuständigen Behörden war für den 04. Februar 2025 gegen 02:00 Uhr vorgesehen.

Während der Fahrt nach Tschechien kam es in der Ortslage Hellendorf zu einem Vorfall, bei dem der Mann unvermittelt, einen der begleitenden Beamten, mit Faustschlägen ins Gesicht attackierte. Das Fahrzeug wurde sofort zum Stillstand gebracht. Der Beamte, der das Fahrzeug fuhr, wehrte die weiteren Angriffe auf seinen Kollegen ab und kümmerte sich um den verletzten Beamten, woraufhin der 33-Jährige aus dem Fahrzeug flüchtete. Der angegriffene Beamte erlitt leichte Verletzungen.

In der Folge wurde eine umfangreiche Suche nach der flüchtigen Person eingeleitet, bei der weitere Streifen der Bundespolizei sowie ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kamen. Diese Suchmaßnahmen verliefen zunächst ohne Erfolg. Gegen 07:30 Uhr konnte die flüchtige Person jedoch durch Einsatzkräfte der Bundespolizei in der Ortslage Bad Gottleuba in Gewahrsam genommen werden.

Gegen den 33-jährigen Ukrainer wurde ein Verfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte gemäß § 114 StGB eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Sachbearbeitung wurde der 33-Jährige an die tschechischen Behörden überstellt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Dresden, übermittelt durch news aktuell