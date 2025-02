POL-WI-KvD: Frauen in Bus sexuell belästigt+++Angriff mit Pfefferspray+++Auto entwendet+++Unfall nach Verfolgungsfahrt+++Sicheres Wiesbaden

Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

1. Frauen in Linienbus sexuell belästigt, Wiesbaden, Biebrich, Erich-Ollenhauer-Straße, Freitag, 21.02.2025, 13:35 Uhr

(cp)Am Freitagmittag kam es in einem Linienbus in Wiesbaden zu einer sexuellen Belästigung, bei der ein unbekannter Täter zwei junge Frauen belästigte und versuchte, diese unsittlich zu berühren. Eine 20 Jahre alte Frau war am Mittag aus der Innenstadt kommend mit der Linie 5 unterwegs, als der Unbekannte gegen 13:35 Uhr an der Haltestelle Waldstraße zustieg. Sofort begann er eine andere junge Frau verbal zu belästigen, sodass eine weitere Mitfahrerin ihn sogar zurechtwies. Als der Täter dann auf die 20-Jährige aufmerksam wurde, machte er auch ihr gegenüber obszöne Bemerkungen und beleidigte sie dabei auch noch. In Höhe der Erich-Ollenhauer-Straße habe der Mann dann noch versucht, die beiden jungen Frauen unsittlich zu berühren, was diese aber verhindern konnten. In der Saarstraße stieg der Mann dann aus, ebenso die andere junge Frau, die bislang auch unbekannt ist. Erst am Nachmittag zeigte die 20-Jährige den Sachverhalt dann bei der Polizei an. Der Täter soll circa 28 bis 35 Jahre alt, etwa 180 cm - 185 cm groß, von normaler Statur und "mitteleuropäischen" Aussehens sein. Er habe schulterlange "brau-orange" Haare und auffällig dicke Lippen. Während der Tat habe er ein schwarzes T-Shirt und sehr dreckige Jeans getragen. Zeuginnen und Zeugen, insbesondere aber weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter 0611 / 3450 bei der Wiesbadener Kriminalpolizei oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

2. Auto von Pizzalieferdienst gestohlen, Wiesbaden, Nordost, Geisbergstraße, Freitag, 21.02.2025, 15:30 Uhr

(cp)Ein Autodieb machte Freitagnachmittag in Wiesbaden leichte Beute. Ein Pizzabote hatte seinen Opel Corsa unverschlossen, mit steckendem Zündschlüssel und für mehrere Minuten unbeobachtet abgestellt. Die Polizei konnte das Fahrzeug Samstagvormittag stoppen und nahm in diesem Zusammenhang einen Mann fest. Das Fahrzeug, ein rund 24 Jahre alter türkis-blauer Opel Corsa war Freitag für etwa dreißig Minuten unbeobachtet vor einer Pizzeria in der Geisbergstraße geparkt. Gegen 15:30 Uhr wurde der Diebstahl festgestellt, als der Fahrer zu seiner nächsten Tour aufbrechen wollte. Eine Fahndung nach dem Fahrzeug lief zunächst ins Leere. Ebenjener Fahrer staunte jedoch nicht schlecht, als sein eigenes Auto am Samstag, gegen 10:35 Uhr auf der Dotzheimer Straße vor ihm herfuhr. Er verfolgte das Fahrzeug und alarmierte erneut die Polizei. Diese konnte den Corsa in der Frankenstraße stoppen und dessen Fahrer, einen 24 Jahre alten Mann aus den Niederlanden festnehmen, der zudem auch keinen Führerschein hat. Er muss sich nun in mehreren Strafverfahren verantworten.

3. Streit eskaliert - Uber-Fahrer mit Pfefferspray besprüht, Wiesbaden, Kastel, In der Witz, Samstag, 22.02.2025, 04:02 Uhr

(cp)Nachdem drei Frauen in der Nacht zum Samstag mit einem Uber-Fahrer in Streit geraten waren, besprühte eine von ihnen den Mann mit Pfefferspray. Sie waren mit dem Fahrtziel nicht zufrieden. Zu Unrecht, wie sich herausstellte - Sie hatten die Fahrt falsch gebucht.

Nach einer durchzechten Nacht buchten drei 18, 23 und 24 Jahre alten Frauen aus Wiesbaden ein Uber. Sie wollten wohl in die Stadtmitte, hatten in der App aber ein Ziel im Wiesbadener Stadtteil Mz.-Kastel angegeben. Dort angekommen bemerkten sie den Fehler, sahen ihn aber ganz und gar nicht bei sich, sondern fingen an mit dem 35 Jahre alten Fahrer zu diskutieren. Der Mann bot ihnen noch an, eine neue Fahrt zu buchen. Dies lehnten sie jedoch vehement ab und bestanden auf die somit kostenlose Weiterfahrt. Nach einem kurzen Streit stiegen die Damen dann zwar aus, die 18-Jährige zog aber plötzlich ein Tierabwehrspray und sprühte es dem 35-Jährigen durch das halb heruntergelassene Fenster ins Gesicht. Anschließend ging das Trio weg, wurde jedoch im Rahmen der Fahndung am Brückenkopf gestellt. Die Frauen waren deutlich alkoholisiert, die 18-Jährige brachte es auf rund 1,7 Promille. Sie wurde festgenommen und nach Abschluss der Polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

4. Verfolgungsfahrt endet mit Unfall,

Wiesbaden Stadtgebiet Nordost, Samstag, 22.02.2025, gegen 19:30 Uhr

(akl) Am Samstag missachtete ein schwarzer Mercedes in der Idsteiner Straße gegen 19.30 Uhr die Anhaltezeichen eines Streifenwagens und flüchtete durch den Ortskern von Sonnenberg und das Aukammtal. Weitere Streifen wurden zur Unterstützung entsandt. In der Prinzessin-Elisabeth-Straße verunfallte das Fahrzeug sowohl mit einem Zaun, als auch mit dem verfolgenden Funkstreifenwagen. Zwei Männer flüchteten zu Fuß aus dem PKW, der Beifahrer konnte vor dem Wiesbadener Casino festgenommen werden. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Im Verlauf des Abends stellte sich der Fahrer, ein 20 Jahre alter Wiesbadener, auf dem 1. Polizeirevier. Grund für die Flucht dürfte der fehlende Versicherungsschutz und ein falsches Kennzeichen am PKW gewesen sein. Jetzt muss sich der Wiesbadener auch noch wegen eines illegalen Kraftfahrzeug(einzel)rennens in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

5. Sicheres Wiesbaden,

Wiesbaden, Stadtgebiet, Freitag, 21.02.2025, 15:00 Uhr bis Freitag, 21.02.2025, 23:00 Uhr

(akl) Am Freitag wurden im Stadtgebiet erneut gemeinsame Personen- und Fahrzeugkontrollen von der Landes- und Bereitschaftspolizei im Rahmen des Einsatzkonzeptes "Sicheres Wiesbaden" im Stadtgebiet durchgeführt. Die Einsatzkräfte waren hierbei teilweise auch zu Fuß und in Zivil unterwegs. Die bekannten Schwerpunkte im Innenstadtbereich wurden mit Kontrollmaßnahmen bedacht. Insgesamt kontrollierten die Kräfte von 15 Uhr bis 23 Uhr 59 Personen. Bei Kontrollen in den Reisinger Anlagen kamen zwei offene Aufenthaltsermittlungen und ein Haftbefehl zum Vorschein. Eine weitere Person führte illegale Betäubungsmittel mit sich und wurde entsprechend beanzeigt. Im Rahmen des Konzeptes "Sicheres Wiesbaden" wird die Polizei auch zukünftig regelmäßig in der Wiesbadener Innenstadt präsent und ansprechbar sein.

