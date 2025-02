Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Rettungskräfte angegriffen+++Einbrüche in Lebensmittelgeschäfte+++Opel Adam gestohlen+++Einbruchsversuch mit Kanaldeckel+++

1. Rettungskräfte und Polizei angegriffen, Wiesbaden, Hans-Böckler-Straße, Sonntag, 09.02.2025, 00:35 Uhr

(js) Am frühen Sonntagmorgen griff eine männliche Person zunächst Rettungssanitäter an und schlug auch noch die hinzugerufenen Polizeibeamten. Gegen kurz nach halb Eins wurde die Polizei um Unterstützung eines Rettungswagens ersucht, da ein Patient auf die Sanitäter losging. Am Einsatzort wurde ein stark alkoholisierter 25-jähriger Wiesbadener festgestellt, welcher im Rettungswagen randalierte und einen Sanitäter schlug. Nachdem bei dem Wiesbadener keine weitere Behandlungsbedürftigkeit festgestellt wurde, sollte er aufgrund seiner Alkoholisierung zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen werden. Auf diesem Weg schlug er auch noch nach einem Polizeibeamten. Sowohl der Rettungssanitäter als auch der Polizeibeamte wurden durch den Angriff nicht verletzt. Den 25-jährigen erwarten jetzt entsprechende Strafverfahren. Er übernachtete nach den strafprozessualen Maßnahmen im Polizeigewahrsam.

2. Einbruch in Bäckerei, Wiesbaden, Borsigstraße, Freitag, 07.02.2025, 02:30 Uhr bis 04:30 Uhr

(js) Am frühen Freitagmorgen verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Bäckereibetrieb in der Borsigstraße in Nordenstadt. Auf die Tageseinnahmen hatten es vermutlich zwei Einbrecher gegen halb Drei abgesehen. Die Täter hebelten ein mit Gittern versehenes Fenster auf und drangen so in den Betrieb ein. Im Objekt wird ein Tresor aus der vorhandenen Verankerung gelöst und entwendet. Es wird hierbei ein niedriger vierstelliger Geldbetrag entwendet. In diesem Zusammenhang fahndet die Polizei nach zwei männlichen Personen, die möglicherweise mit dem Einbruch in Zusammenhang stehen. Beide Personen trugen schwarze Mützen, wobei eine Person damit ihr Gesicht verdeckt. Diese trug eine weiße Hose. Der zweite Täter trug Jeans und hatte einen Bart. Wer in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht hat, setzt sich bitte mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der 0611/345-0 in Verbindung.

3. Einbruch in Lebensmittelgeschäft, Wiesbaden, Frankfurter Straße, Samstag, 08.02.2025, gegen 03:15 Uhr

(js) Am Samstagmorgen brach ein noch unbekannter Täter in ein Lebensmittelgeschäft in der Frankfurter Straße ein. Der Einbrecher verschaffte sich gegen 03:15 Uhr durch eine Manipulation der Schiebetüren des Haupteinganges in den Markt Zugang und machte sich im Kassenbereich an diesen zu schaffen. Ob der Täter letztendlich erfolgreich war, stand zum Berichtszeitraum noch nicht fest. Bei dem Einbrecher handelt es sich um einen ca. 20 - 30 Jahre alten Mann mit Bart. Er trug einen langen blauen Parka, eine dunkle Jogginghose sowie schwarze Sportschuhe. Auch in diesem Fall nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei Hinweise unter der 0611/345-0 entgegen.

4. Pkw entwendet, Wiesbaden, Breitenbachstraße, Montag, 03.02.2025, 20:30 Uhr bis Samstag, 08.02.2025, 10:15 Uhr

(js) Zwischen Montagabend und Samstagmorgen wurde in der Breitenbachstraße ein Pkw entwendet. Der Geschädigte stellte seinen orangefarbenen Opel Adam am Montag gegen 20:30 Uhr in der Breitenbachstraße Höhe der Habelstraße ab. Als er am Samstagvormittag zu seinem Auto wollte, stellte er fest, dass dieser nicht mehr dort stand und es augenscheinlich gestohlen wurde. An dem Opel waren zuletzt die Kennzeichen WI-DY 133 angebracht. Hinweise zu dem Verbleib des Fahrzeugs nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der 0611/345-0 entgegen.

5. Zweifacher Einbruchsversuch mittels Kanaldeckel Wiesbaden, Hohenlohestraße Samstag, 08.02.2025, 02:04 Uhr und Sonntag, 09.02.2025, 00:34 Uhr

(nm) Zweimal versuchten unbekannte Täter mit einem Kanaldeckel eine Terrassentür einzuschlagen. Bereits Samstagnacht wurde ein Kanaldeckel entfernt und mit diesem versucht, die Terrassentür im Erdgeschoss einzuschlagen, was jedoch misslang. Sonntagnacht versuchten unbekannte Täter erneut die Terrassentür mit einem Kanaldeckel einzuschlagen. Die Verglasung hielt jedoch den Schlägen erneut stand. Die Täter wurden durch die Nachbarin gestört, ließen von ihren Vorhaben ab und konnten flüchten. Die flüchtigen Täter waren männlich, ca. 1,70 cm - 1,80 cm groß und hatten eine zierliche Statur. Sie waren mit dunklen Hoodies mit Kapuze gekleidet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweis unter 0611 / 345-0 entgegen.

