POL-WI-KvD: Nachbau eines Sturmgewehrs löst Polizeieinsatz aus++++++Gepfeffert und geschlagen+++Einbrüche in Keller+++Zigarettenautomaten gewaltsam angegangen+++20 Pkw zerkratzt+++Einbrüche

1. Nachbau eines Sturmgewehrs löst Polizeieinsatz aus, Wiesbaden, Steinern Straße, Samstag, 01.02.2025, 21:25 Uhr

(jul) Ein detailgetreuer Nachbau eines Sturmgewehres hat am Samstagabend einen größeren Polizeieinsatz in dem Wiesbadener Ortsteil Mainz-Kastel ausgelöst.

Gegen 21:25 Uhr konnten Gäste einer Bar in der Steinern Straße feststellen, dass mehrere Männer offensichtlich an einem Sturmgewehr hantierten und verständigten daraufhin die Polizei.

Durch die heraneilenden Polizeikräfte konnten mehrere Personen in der Bar angetroffen werden. Bei der Durchsuchung wurde eine detailgetreue Replika eines Sturmgewehres aufgefunden. Bei dieser Replika handelte es sich um einen originalgetreuen Nachbau des Gewehres, welche jedoch nicht schussfähig war.

Dieser Nachbau, welcher sich nicht von einer intakten Schusswaffe unterscheiden ließ und als Geburtstagsgeschenk gedacht war, wurde sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz wurde eingeleitet.

2. Mit Pfefferspray besprüht und geschlagen, Wiesbaden, Bärenstraße/Häfnergasse, Samstag, 01.02.2025, 05:40 Uhr

(akl) Am frühen Samstagmorgen kam es in der Bärenstraße Ecke Häfnergasse gegen 05.40 Uhr zu einer verbalen Streitigkeit zwischen mehreren Personen auf der Straße, die in einer gefährlichen Körperverletzung endete. Ein 26-jähriger Wiesbadener geriet an eine Gruppe männlicher Personen, aus der er von einem Mann nach einem Disput mit Pfefferspray attackiert wurde. Nachdem ihm das Spray ohne Vorwarnung in die Augen gesprüht worden sei, habe ihn der Angreifer mit der Faust in das Gesicht geschlagen. Anschließend flüchtete der Aggressor mit den anderen Personen in einem Auto. Der angreifende Mann war etwa 25 - 30 Jahre alt, 180 - 190 cm groß mit athletischer Figur. Er habe ein europäisches Erscheinungsbild mit einer dunkelbraunen bis schwarzen Kurzhaarfrisur gehabt und sei mit einem hellen Hoodie, einer schwarzen Hose und weißen Sneakern bekleidet gewesen. Hinweisgebende wenden sich bitte an die Ermittlungsgruppe des 1. Polizeireviers unter der Rufnummer (0611) 345-2140.

3. Einbrüche in Kellerräume,

Wiesbaden, Brunhildenstraße und Welschstraße, Freitag, 31.01.2025, 16:00 - Samstag, 01.02.2025, 08:00 Uhr

(jul) In der Zeit von Freitagnachmittag bis Samstagmorgen machten sich unbekannte Täter an 20 Kellerverschlägen eines Gebäudekomplexes im Bereich Brunhildenstraße / Welschstraße zu schaffen.

Die Täter gelangten auf unbekannte Weise in das Untergeschoss des mehrstöckigen Gebäudekomplexes. Dort wurden mindestens 20 Kellerverschläge gewaltsam geöffnet und durchsucht. Nach der Tat gelang den Tätern die unerkannte Flucht. An den Kellerverschlägen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Das Diebesgut hat einen Wert von mehreren tausend Euro.

Gleiches musste ein 58-jähriger Anwohner in einem Mehrfamilienhaus "An der Dietenmühle" feststellen. Nachdem unbekannte Täter den Kellerverschlag gewaltsam geöffnet hatten, entwendeten die Diebe zwei hochwertige Elektrofahrräder. Weiterhin wurde versucht, zwei Wohnungstüren in dem Wohnhaus gewaltsam zu öffnen. Die Fahrräder haben einen Wert im hohen vierstelligen Bereich.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit dem 4. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 in Verbindung zu setzen.

4. Zigarettenautomat angegangen,

Wiesbaden, Frauensteiner Straße, Samstag, 01.02.2025, 02:05 Uhr

(jul) Am frühen Samstagmorgen versuchten drei unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in Wiesbaden-Dotzheim aufzusprengen.

Um 02:05 Uhr wurden Anwohner durch ein lautstarkes Knallgeräusch in der Frauensteiner Straße aufmerksam. Drei Männer hatten versucht, einen Zigarettenautomaten mit einem unbekannten Gegenstand gewaltsam zu öffnen, um an die Ware zu gelangen. Das Material des Automaten hielt jedoch stand, so dass die drei Männer ohne Beute in Richtung Angerweg fußläufig flüchteten. An dem Automaten entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Die drei Männer sind ca. 20 Jahre alt und ca. 170-180 cm groß. Zwei Täter waren dunkel gekleidet. Der weitere Mittäter war mit einem hellen Daunenmantel bekleidet.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 in Verbindung zu setzen.

5. Mehrere Pkw zerkratzt,

Wiesbaden, Uthmannstraße, Freitag, 31.01.2025, 18:00 Uhr - Samstag, 01.02.2025, 12:00 Uhr

(jul) Im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Samstagmittag wurden mindestens 20 Pkw im Wiesbadener Stadtteil Mainz-Kostheim von einem unbekannten Täter zerkratzt.

Als die Besitzer am Samstagmittag an ihre abgestellten Fahrzeuge zurückkehrten mussten sie feststellen, dass der Fahrzeuglack durch das Zerkratzen mit einem unbekannten Gegenstand erheblich beschädigt wurde. Insgesamt konnten in dem Bereich 20 beschädigte Fahrzeuge festgestellt werden.

Durch die Beschädigungen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Zeuginnen und Zeugen, sowie weitere noch unbekannte Geschädigte werden gebeten, sich mit dem 2. Polizeirevier in Mainz-Kostheim unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 in Verbindung zu setzen.

6. Cabrioverdeck aufgeschlitzt,

Wiesbaden, Adolf-Todt-Straße, Mittwoch, 29.01.2025, 19:00 Uhr - Samstag, 01.02.2025, 09:00 Uhr

(jul) In der Zeit von Mittwochabend bis Samstagmorgen schlitzten unbekannte Täter in Wiesbaden-Biebrich ein Cabrioverdeck auf und verschafften sich so Zugang in den Innenraum eines Pkw.

Der rote Opel parkte am Fahrbahnrand der Adolf-Todt-Straße, als sich unbekannte Täter an dem Cabrioverdeck zu schaffen machten. Nachdem das Kunststoffverdeck aufgeschnitten wurde, gelangten die Täter in den Innenraum des Fahrzeuges. Nachdem die Aufbrecher keine Wertgegenstände in dem Pkw auffinden konnten, flüchteten sie in unbekannte Richtung. An dem Pkw entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

7. Gewerbeobjekte im Visier von Einbrechern, Wiesbaden, Stadtgebiet, Freitag, 31.01.2025, 21:50 Uhr - Samstag, 01.02.2025, 13:00 Uhr

(js) Vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag waren gleich drei Gewerbebetriebe Ziel von Einbrechern.

In der Wiesbadener Blücherstraße versuchten bislang unbekannte Täter zwischen Freitag, 22:30 Uhr und Samstag, 10:00 Uhr die Tür eines Friseursalons aufzuhebeln. Als das Vorhaben misslang, wurde die Tatausführung abgebrochen und man flüchtete in unbekannte Richtung.

Am Samstag, zwischen 00:20 Uhr und 10:00 Uhr drangen Diebe in eine in der Straße der Republik ansässige Pizzeria ein. Durch die Täter wurde an der Tür manipuliert, sodass man in den Innenraum gelangte. Dort wurde eine geringe Bargeldmenge aufgefunden und entwendet.

Zwischen Freitagabend, 21:50 Uhr und Samstagmittag, 13:00 Uhr, wurden in ein Restaurant in der Dotzheimer Straße eingebrochen. Die Einbrecher hebelten eine Tür im Hinterhof auf und gelangten so in das Restaurant. Dort wurden die Räumlichkeiten durchsucht und Schränke durchwühlt. Im Anschluss flüchteten die Täter. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht abschließend fest.

In allen drei Fällen ermittelt die Wiesbadener Kriminalpolizei und nimmt Zeugenhinweise unter der 0611/345-0 entgegen.

