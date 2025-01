POL-WI-KvD: +++Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 12-Jähriger aus Wiesbaden+++

Wiesbaden (ots) - Tödlicher Verkehrsunfall, Wiesbaden-Biebrich, Glarusstraße, Dienstag, 28.01.2025, 15:02 Uhr (dme)Zu einem Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang kam es am Dienstagnachmittag in der Glarusstraße in Wiesbaden-Biebrich. Ein 48-jähriger Mann aus dem Landkreis Bergstraße kam hierbei nach einem Frontalzusammenstoß ums Leben. Kurz nach 15:00 Uhr wurde der Polizei von Unfallzeugen mitgeteilt, dass es in der ...

