POL-PPTR: Diebstahl aus VW-Bus

Trier (ots) - Am Mittwoch, 14. August, zwischen 17:40 Uhr und 18:25 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Mietwohnung in der Straße Am Irminenwingert ein. Der oder die Täter entwendeten Elektro-Kleingeräte und einen Würfeltresor und flüchteten unerkannt. Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Trier zu melden: 0651 9779-2290. Rückfragen ...

