Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Abenteuerliche Unfallfahrt durch Wiesbaden

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden, Heßloch - Kloppenheim - Bierstadt - Innenstadt, Montag, 03.02.2025, bis 13:05 Uhr

(js) Zu einer Fahrt mit mindestens drei Unfällen kam es am Montagmittag in den östlichen Vororten von Wiesbaden bis in die Innenstadt. Ein 24-jähriger aus dem Rheingau-Taunus-Kreis befuhr mit einem im Frontbereich erheblich beschädigten weißen Pritschenwagen die Bierstadter Straße in Richtung Innenstadt. In Höhe der Steubenstraße passierte er eine Streifenbesatzung, die dort gerade einen anderen Unfall aufgenommen hatte. Der Pritschenwagen, ein Mercedes Sprinter, kam mit lauten Schleifgeräuschen auf die Beamten zugefahren, sodass diese das Fahrzeug anhalten wollten. Die Anhaltesignale ignorierte der Fahrer zunächst und fuhr an der Streife vorbei. Diese verfolgten den 24-jährigen und konnten ihn mit Hilfe eines Zeugen, der bereits geraume Zeit hinter dem Pritschenwagen herfuhr, anhalten. Der Grund für die Schleifgeräusche war schnell ersichtlich, da die Bereifung am rechten Vorderrad komplett fehlte und das Fahrzeug somit auf der Felge fuhr. Bei der Kontrolle des 24-jährigen konnte ein Alkoholwert von über 2 Promille festgestellt werden. Anhand der "Fahrbahnmarkierungen", welche durch die Felge verursacht wurden, konnte die Fahrtstrecke in Teilen nachvollzogen werden. Demnach begann die Fahrt in Wiesbaden-Heßloch, führte über Kloppenheim nach Bierstadt und von dort in die Innenstadt. Auf diesem Weg ist es zu mindestens drei Unfällen gekommen. Auf der Strecke konnten diverse Fahrzeugteile festgestellt werden, welche dem Sprinter zuzuordnen sind. Es entstand dort jeweils Sachschaden an Leitplanken sowie Bordsteinen. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden von mindestens 8.000 Euro. Der 24-jährige ist zudem nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Aufgrund der Alkoholisierung wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Den Fahrer erwarten jetzt mehrere Strafverfahren. Der Regionale Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der 0611/245-2240 entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell