Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++Automatenaufbrecher gestört+++Mülltonnenbrand+++Streit im Bus+++Täterfestnahmen nach Diebstahl und Sachbeschädigung+++Einbrüche im Stadtgebiet+++

Wiesbaden (ots)

1. Parkautomat aufgebrochen - Täter geht leer aus, Wiesbaden, Südost, Friedrich-Ebert-Allee, Freitag, 14.02.2025, 23:34 Uhr

(cp)Ein Unbekannter brach Freitagnacht einen Parkscheinautomaten in der Friedrich-Ebert-Allee auf. Zeugen beobachteten den Mann und schlugen ihn damit ohne Beute in die Flucht.

Ein junges Paar aus Mainz ging gegen 23:35 Uhr in der Friedrich-Ebert-Allee in Richtung Bahnhof. Durch ein lautes Geräusch wurden sie auf einen Mann aufmerksam, der sich mit einem Werkzeug an einem Parkscheinautomaten auf dem begrünten Mittelstreifen zu schaffen machte. Als der Täter nun auch die Zeugin und den Zeugen bemerkte, brüllte er diese an, verstaute sein Werkzeug und floh auf einem E-Scooter in Richtung des gegenüberliegenden RheinMain CongressCenters. Beute machte der Unbekannte nicht, da er bis dahin nur das Gehäuse aufgehebelt hatte. Der Täter konnte im Rahmen der Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Er soll circa 185 cm groß und ein Bartträger sein. Er war mit einer auffälligen violetten-weißen Jacke und einer dunklen Mütze bekleidet. Hinweise zu der Person nimmt das 1. Polizeirevier unter 0611 345-2140 entgegen.

2. Müllcontainer angezündet,

Wiesbaden, Biebrich, Diltheystraße, Freitag, 14.02.2025, 20:47 Uhr

(cp)Unbekannte setzten Freitagabend in der Diltheystraße einen Altpapiercontainer in Brand. Anwohnerinnen und Anwohner bemerkten das Feuer und verständigten hieraufhin gegen 20:50 Uhr Feuerwehr und Polizei. Als der Container bereits lichterloh brannte, hielten sich laut Zeugenaussagen fünf bis sechs mit Trainingsanzügen eines ortsansässigen Vereins bekleidete Jugendliche in unmittelbarer Nähe auf. Diese waren bei Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort waren und konnten nicht näher beschrieben werden. Sie werden nun ebenfalls als Zeugen gesucht. Der Container wurde durch die Feuerwehr gelöscht, ist aber dennoch zerstört. Der Schaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 0611 / 3450 entgegen.

3. Streit im Bus endet mit Schlägen und Tritten, Wiesbaden, Friedrichstraße, Bushaltestelle Kirchgasse, Freitag, 15.02.2025, 20:34

(nm) Nach einem Streit in einem Linienbus schlägt ein Jugendlicher auf zwei Frauen ein. Zwei Frauen wollten in dem Bus der Linie 4 am Freitagabend gegen 20:34 Uhr lediglich ein Fenster schließen, was eine Gruppe von 12 Jugendlichen nicht wollte. Mindestens einer aus der Gruppe beleidigte die Frauen daraufhin. Als die Frauen an der Bushaltestelle Kirchgasse in der Friedrichstraße ausstiegen, verließ die Gruppe ebenfalls den Bus. Dabei wurde eine Frau von einer Person aus der Gruppe geschubst, weiterhin schlug diese Person beide Frauen mit der Faust ins Gesicht und trat nach einer. Die Person sei männlich, ca. 17 Jahre alt, klein, habe Locken und ein schmales Gesicht. Das Haus des Jugendrechts hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 0611/345-0 entgegen.

4. Täterfestnahme nach versuchtem Diebstahl, Wiesbaden, Eltviller Straße, Sonntag, 16.02.2025, 02:11 Uhr

(dme)Nach dem Durchsuchen eines unverschlossenen Fahrzeugs nach Wertgegenständen konnte ein 38-jähriger Mann aus Wiesbaden in den frühen Morgenstunden des Sonntags festgenommen werden. Um 02:11 Uhr wurde der Polizei von einem Zeugen mitgeteilt, dass eine männliche Person in der Eltviller Straße im Wiesbadener Rheingauviertel versuche mehrere geparkte Autos zu öffnen. Der Täter habe hierbei ein unverschlossenes Fahrzeug gefunden und durchwühlt. Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter, ein 38-jähriger Wiesbadener, im Nahbereich angetroffen und festgenommen werden. Auch das zuvor aus dem Auto entwendete Diebesgut konnte aufgefunden werden. Erschwerend kam hinzu, dass der Täter außerdem ein verbotenes Einhandmesser mit sich führte. Der Mann musste sich auf einem Polizeirevier den weiteren polizeilichen Maßnahmen unterziehen. Er wurde anschließend entlassen und wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten müssen.

5. Spiegel abgetreten,

Wiesbaden, Bismarckring, Sonntag, 16.02.2025, 02:35 Uhr

(dme)Durch zwei alkoholisierte männliche Personen wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Bismarckring die Außenspiegel zweier geparkter Autos durch Tritte beschädigt. Ein Zeuge beobachtete die beiden Männer im Alter von 20 und 32 Jahren dabei, wie sie den Bismarckring entlangliefen und hierbei gegen die Außenspiegel von zwei geparkten Autos traten. Im Zuge der Fahndung konnten die beiden Männer aus Wiesbaden angetroffen und ihre Personalien festgestellt werden. Beide waren erkennbar alkoholisiert. Sie müssen sich nun wegen der begangenen Sachbeschädigungen verantworten. Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet etwaige weitere Geschädigte, sich unter der Rufnummer 0611 / 345 - 2340 zu melden.

6. Einbrüche im Stadtgebiet,

Wiesbaden, Am Heiligenstock / Mauritiusstraße / Adelheidstraße, Sonntag, 09.02.2025 - Samstag, 15.02.2025

(cho) Am Freitagabend gegen 20:00 Uhr versuchten sich unbekannte Täter in der Straße Am Heiligenstock Zugang zu einem Einfamilienhaus zu verschaffen. Sie schoben die Rollläden an der Terrassentür nach oben und versuchten diese mit Hilfe eines Werkzeuges zu öffnen. Als die Bewohner dies bemerkten, schalteten sie das Licht ein und schlugen die Einbrecher so in die Flucht. Konkrete Täterhinweise oder eine Fluchtrichtung sind aktuell nicht bekannt.

(dme)Bereits am vergangenen Sonntag, 09.02.2025 kam es zwischen 13:00 Uhr und 20:00 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung in der Mauritiusstraße. Die Täter öffneten dort gewaltsam die bereits zuvor beschädigte Wohnungstür und entwendeten aus dem Inneren verschiedenes Mobiliar. Anschließend gelang ihnen unerkannt die Flucht.

(dme)In den frühen Morgenstunden des vergangenen Samstags brach ein unbekannter Täter in Büroräumlichkeiten in der Adelheidstraße ein. Der bislang unbekannte Täter hebelte gegen 04:35 Uhr ein zur Straße gelegenes Fenster im Erdgeschoss auf und durchsuchte anschließend die Geschäftsräumlichkeiten. Hierbei wurde er fündig und entwendete Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich. Der Täter kann folgendermaßen beschrieben werden. Er ist zwischen 25 und 35 Jahre alt, hat dunkle Haare und ein südländisches Erscheinungsbild. Bekleidet war der Mann mit einer hellen Jacke mit hellen Streifen über der Schulterpartie und einer schwarzen Hose mit drei weißen Streifen seitlich. Außerdem trug er weiße Sneaker.

In allen Fällen hat die Wiesbadener Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0611 / 345 - 0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell