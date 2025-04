Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall mit glimpflichem Ausgang auf der BAB27

Cuxhaven (ots)

Schwanewede/BAB27. Am frühen Donnerstagmorgen (17.04.2025), gegen 00:05 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der BAB27 zwischen den Anschlussstellen Schwanewede und Uthlede in Fahrtrichtung Cuxhaven. Ein 21-jähriger Cuxhavener wollte mit seinem Pkw Audi einen Lkw überholen und wechselte deshalb auf den Überholfahrstreifen. Ein 64-jähriger Cuxhavener befand sich zu diesem Zeitpunkt mit seinem Pkw BMW auf gleicher Höhe und damit im sogenannten Toten Winkel. Es kam zum seitlichen Zusammenprall der Fahrzeuge. Beide Fahrzeugführer konnten dabei ihre Pkw unter Kontrolle behalten, so dass es zu keinen weiteren Kollisionen kam. Die Beifahrerin des BMW, eine 62-jährige Cuxhavenerin, verletzte sich infolge des Zusammenstoßes leicht. An beiden Pkw entstand erheblicher Sachschaden, der sich wahrscheinlich auf deutlich über 20.000 Euro summiert.

