POL-LIP: Barntrup. Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung - 13-Jährige wohlbehalten gefunden.

Lippe (ots) - Am Freitagmorgen (14.06.2024) wurde die Polizei gegen 6:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Waldstraße gerufen. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 18-Jähriger mit seinem grünen VW Polo auf der Waldstraße in Richtung Augustdorf, als er aus unbekannten Gründen nach links auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort stieß sein Fahrzeug erst gegen ein Taxi ...

