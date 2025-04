Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Verletzte bei Unfällen

Barwedel/ Gifhorn (ots)

Fast zeitgleich kam es gestern Vormittag zu zwei Verkehrsunfällen mit verletzten Personen als Folge. Gegen 10:30 Uhr kam es auf der Kreisstraße 105 zu einem Unfall zwischen einem Entsorgungsfahrzeug und einem Pkw. Die 53 Jahre alte Fahrerin eines Skoda Fabia fuhr auf der Kreisstraße von Grußendorf in Richtung Barwedel und befand sich dabei hinter dem Müllfahrzeug. Beim Überholen kam es zu einer Berührung beider Fahrzeuge. Der Pkw geriet daraufhin quer vor das Entsorgungsfahrzeug und kam mit diesem gemeinsam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte der Skoda gegen einen Straßenbaum. Durch den Unfall wurde die 53-Jährige leicht verletzt, konnte das Krankenhaus jedoch am Nachmittag wieder verlassen. Der 43-jährige Fahrer des Entsorgungsfahrzeugs blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 50.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache führt die Polizei in Weyhausen. Etwa 30 Minuten später kam es zu einem weiteren Unfall in Gamsen. Ein 83-Jähriger befuhr mit seinem Mercedes-Benz GLA die Straße "Am Sportplatz" in Richtung Süden. Beim Überqueren der Bruno-Kuhn-Straße übersah er nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen einen von rechts nahenden Volkswagen Multivan. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei beide Insassen verletzt wurden. Während der 83-Jährige leicht an der Hand verletzt wurde, musste die 48-jährige Fahrerin des Volkswagen vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

