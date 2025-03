POL-PDWIL: Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht gesucht

Jünkerath (ots) - Am 16.03.2025 gegen 01:30 Uhr kam es in Jünkerath in der Kölner Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte mit seinem Fahrzeug das Verkehrszeichen einer Verkehrsinsel, indem er dieses überfuhr und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Bei dem Fahrzeug müsste es sich um einen grauen PKW ...

