Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Ratzeburg (ots)

24. Juni 2024 | Kreis Stormarn - 21.06.2024 - Reinbek

Am Freitag (21. Juni 2024) kam es in Braak an der Kreuzung Höhenkamp/ An der Chaussee zu einem Verkehrsunfall mit drei Verletzten.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr gegen 16:30 Uhr eine 25- jährige Hamburgerin mit einem Peugeot 107 die Straße "An der Chaussee" aus Richtung Großensee kommen. Im Bereich der Kreuzung wollte sie geradeaus in Richtung Hamburg fahren. Die Ampel war ausgeschaltet und für die Hamburgerin galt das Stopp- Zeichen. Beim Einfahren in die Kreuzung stieß sie mit einem Audi A 3 zusammen, der auf der Straße Höhenkamp von Brunsbek in Richtung Autobahn 1 fuhr. Bei dem Unfall wurden die 25-jährige Hamburgerin und ihr 24- jähriger Mitfahrer schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt. Der 33-jährige Audi- Fahrer aus Reinbek und seine Mitfahrer (44 Jahre, 8 Jahre und 1 Jahr alt) wurden ebenfalls schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt. Alle Unfallbeteiligten wurden in Krankenhäuser gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf 17.000 Euro geschätzt.

