POL-PDWIL: Verkehrsunfall im Karenweg - beschädigtes Fahrzeug unbekannt

Bitburg (ots)

Am 14.03.2025 gegen 13:45 Uhr kam es im Karenweg in Fahrtrichtung Trierer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Linienbus einen ordnungsgemäß geparkten PKW leicht am fahrerseitigen Außenspiegel beschädigte. Das beschädigte Fahrzeug stand zum Unfallzeitpunkt auf einem der Parkplätze neben der Fahrbahn vor der Haltestelle Karenweg. Bei dem beschädigten Fahrzeug handelte es sich um einen roten Kleinwagen mit schwarzen Griffen und Außenspiegeln, vermutlich der Marke Toyota, mit der Aufschrift "Eifel Mosel" in der unteren linken Ecke der Fahrertür. Das Fahrzeug konnte zum Unfallaufnahmezeitpunkt nicht mehr an der Örtlichkeit festgestellt werden.

Der Inhaber des Fahrzeugs oder Zeugen, die etwas zum unfallbeteiligten Fahrzeug sagen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bitburg zu melden

