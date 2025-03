Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahrzeug beschädigt Verkehrszeichen und entfernt sich von der Unfallörtlichkeit

Jünkerath (ots)

Am 16.03.2025 gegen 01:30 Uhr kam es in Jünkerath in der Kölner Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte mit seinem Fahrzeug das Verkehrszeichen einer Verkehrsinsel, indem er dieses überfuhr und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Bei dem Fahrzeug müsste es sich um einen grauen PKW gehandelt haben.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten sich bei der Polizeidienststelle in Prüm unter der Telefonnummer 06551-9420 / pipruem.wache@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell