POL-PDWIL: Unfall mit leichtverletzter Person, LKW flüchtet von der Unfallstelle

Bitburg (ots) - Am 14.03.2025 gegen 13:45 Uhr kam es im Karenweg in Fahrtrichtung Trierer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Linienbus einen ordnungsgemäß geparkten PKW leicht am fahrerseitigen Außenspiegel beschädigte. Das beschädigte Fahrzeug stand zum Unfallzeitpunkt auf einem der Parkplätze neben der Fahrbahn vor der Haltestelle Karenweg. Bei dem ...

mehr