Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Versuchter Einbruch in Reihenhaus - Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Norderstedt (ots)

In der Nacht auf Freitag (06.12.2024) ist es in der Buchentwiete zu einem versuchten Einbruch in ein Reihenhaus gekommen, bei dem eine unbekannte Täterschaft an mehreren Stellen versuchte, gewaltsam ins Wohnobjekt einzudringen.

Die Tat lässt sich nach bisherigen Erkenntnissen vom Vorabend 22:30 Uhr bis Freitagmorgens 08:30 Uhr eingrenzen. Die mit einem unbekannten Werkzeug angegangenen Fenster und Türen wiesen Beschädigungen auf, hielten den Aufbruchsversuchen jedoch stand. Täterhinweise konnten bisher nicht erlangt werden.

Das Sachgebiet 4 der Kriminalpolizei Pinneberg bittet zur Aufklärung der Tat um Zeugenhinweise. Wem sind im Tatzeitraum verdächtige Personen oder verdächtige Geräusche in Tatortnähe aufgefallen? Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell