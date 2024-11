POL-WAF: Oelde. Betrunken gegen Auto gefallen

Warendorf (ots) - Am Freitag, 1.11.2024, 14.45 Uhr überschlug sich ein Autofahrer auf der Straße Walgern in Freckenhorst, als er in einer Rechtskurve von der Straße abkam. Dabei wurden alle drei Insassen aus Warendorf verletzt. Rettungskräfte brachten den 19-jährigen schwer verletzten Fahrer, den 17-jährigen schwer verletzten sowie den 18-jährigen leicht verletzten Beifahrer zur weiteren ärztlichen Versorgung in ...

