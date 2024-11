Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Roland. Autofahrer stellte sich während der Verkehrsunfallaufnahme

Warendorf (ots)

Am Freitag, 1.11.2024, 5.15 Uhr war ein 23-Jähriger mit seinem Pkw auf der B 58 in Beckum unterwegs, verursachte einen Verkehrsunfall und flüchtete. Der Beckumer befuhr mit seinem Auto die Bundesstraße aus Richtung B 475 kommend und fuhr in den Kreisverkehr der Vorhelmer Straße in Roland ein. Dort fuhr er jedoch über die begrünte Verkehrsinsel und flüchtete. Wenig später ließ der 23-Jährige seinen stark beschädigten Pkw ungesichert am Straßenrand stehen und flüchtete zu Fuß. Während der polizeilichen Verkehrsunfallaufnahme kehrte der Mann zur Unfallstelle zurück. Da der Beckumer alkoholisiert war, ließen die Beamten ihm eine Blutprobe entnehmen. Die Polizisten stellten seinen Führerschein sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den 23-Jährigen ein. Der stark beschädigte Pkw wurde abgeschleppt. Kräfte der Feuerwehr kümmerten sich um die Reinigung der verschmutzten Fahrbahn. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 4.000 Euro

