Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Gezündelt - Zeugen gesucht

Hillerse (ots)

In Hillerse wurde am späten Abend des vergangenen Samstags gezündelt, die Polizei Meinersen ermittelt. Gegen 21:00 Uhr entdeckten zwei Beamte im Rahmen einer Streifenfahrt brennende Zeitungen auf dem Spielplatz an der Ackernstraße. Sie löschten das Feuer mit einem Feuerlöscher des Funkstreifenwagens. Wenig später, gegen 21:20 Uhr, teilte die Feuerwehr mit, dass im Lehmkuhlenring eine Dixi-Toilette brannte. Bei der Sachverhaltsaufnahme beschrieben Zeugen zwei Personen, augenscheinlich Jugendliche, die sie kurz vor der Brandentdeckung an der Toilette beobachtet hatten. Die Jugendlichen hatten diese umgetreten und standen anschließend noch daneben. Die Jugendlichen seien mit dem Fahrrad unterwegs gewesen; einer trug einen beigen Pullover, der andere einen dunklen Pullover.

Zu den eingeleiteten Ermittlungen sucht die Polizei Zeugen, Hinweise zu den Jugendlichen nimmt die Polizei Meinersen unter der Telefonnummer 05372 97330 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell