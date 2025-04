Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugenaufruf nach diversen Sachbeschädigungen

LK Gifhorn (ots)

Seit dem Sonntagmorgen wurden der Polizei diverse Sachbeschädigungen gemeldet. Dem aktuellen Ermittlungsstand nach ist schwerpunktmäßig die Samtgemeinde Wesendorf betroffen. Dort wurden vermutlich in der vergangenen Nacht überwiegend in Wagenhoff, Betzhorn, Wahrenholz sowie Schönewörde u.a. diverse Bushaltestellen entglast und weitere Sachbeschädigungen an Baustellen, einem Rohbau und einer Telefonleitung verübt. Auch in Gifhorn-Kästorf kam es zu Sachbeschädigungen. Auf dem Gelände der Diakonie wurden 27 Fensterscheiben und eine Tür beschädigt.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die in der vergangenen Nacht verdächtig anmutende Personen, Personengruppen und/oder Fahrzeuge gesehen haben und wo diese sich zum Zeitpunkt einer Feststellung befunden haben.

Hinweise können an die Wache der Polizeiinspektion Gifhorn gerichtet werden (05371 9800).

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell