POL-GF: Pressebericht der Polizeiinspektion Gifhorn im Zeitraum Freitag, 04.04.2025 bis Sonntag, 06.04.2025

Am Freitagabend wurde eine zivile Funkstreifenwagenbesatzung auf einen VW Golf aufmerksam, der die L320 mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit befuhr. Hier wurden im Rahmen der Nachfahrt Geschwindigkeiten von weit über 100 km/h gemessen. Auf Höhe der Geschwindigkeitsmessanlage verlangsamte der 54-jährige Fahrzeugführer seine Geschwindigkeit, um keine Messung auszulösen. Im Anschluss beschleunigte er seinen PKW auf annähernd 200 km/h. Trotz der Geschwindigkeiten konnte er durch die Funkstreifenwagenbesatzung in der weiteren Folge kontrolliert werden. Er muss sich nun in einem Bußgeldverfahren verantworten, das vermutlich ein hohes Bußgeld, Punkte im Fahreignungsregister sowie ein Fahrverbot zur Folge haben wird.

Am Samstagabend ereignete sich gegen 21:25 Uhr auf der sogenannten "Heidlandkreuzung" ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Den ersten polizeilichen Ermittlungen nach befuhr eine 24-Jährige die Kreuzung aus Richtung der Winkeler Straße kommend und kollidierte mit dem PKW eines 35-Jährigen, der aus Richtung der Bundesstraße 4 kam. Im Zuge des Zusammenstoßes überschlug sich der PKW der 24-Jährigen, sodass diese dadurch leichte Verletzungen erlitt. Die genaue Unfallursache ist nun Teil der polizeilichen Ermittlungen.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag fiel ein 34-jähriger Fahrzeugführer eines Mercedes im Gifhorner Stadtgebiet durch seine unsichere Fahrweise auf. Der Grund lag in einer hohen Alkoholisierung begründet. Allerdings wurden neben 2,32 Promille noch Anzeichen für eine mögliche Beeinflussung durch Betäubungsmittel festgestellt. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutentnahme durchgeführt.

Über einen großen Schutzengel verfügte am Sonntagmorgen gegen 05:15 Uhr ein 19-Jähriger. Dieser befuhr die Kreisstraße 4 aus Richtung Groß Oesingen kommend in Richtung Weißenberge. Aus bislang unbekannter Ursache kam er von der Fahrbahn ab, durchfuhr den Seitengraben, hob ab und prallte gegen dort stehende Bäume. In weiterer Folge schleuderte der PKW zurück auf die Fahrbahn und geriet dort in Vollbrand. Der 19-Jährige wurde lediglich leicht verletzt und in ein Klinikum verbracht. Da eine Alkoholbeeinflussung festgestellt wurde, erfolgte dort noch eine Blutentnahme.

Neben der Polizei und dem Rettungsdienst waren noch örtliche Feuerwehren eingesetzt. Der Fahrbahnbelag wurde an der Stelle des Brandes beschädigt.

