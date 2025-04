POL-GF: Sperrung nach Auffahrunfall

Gifhorn (ots) - Der Frühling naht. Damit erblühen im eigenen Garten die ersten Sträucher, das Unkraut im Beet wächst und der Rasen will vertikutiert werden. Wer seinen Garten aufgrund des hohen Alters oder gesundheitlicher Einschränkungen nicht mehr pflegen kann, ist oftmals auf fremde Hilfe angewiesen. Das wissen auch unseriöse Firmen und Betrüger. Sie werben mit Anzeigen oder Beilagen in Tageszeitungen oder auch mit eingeworfenen Flyern und Visitenkarten in ...

mehr