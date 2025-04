Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Fahrer unter Beeinflussung

Gifhorn/ Wesendorf (ots)

Am gestrigen Montag untersagte die Polizei Gifhorn nach Verkehrskontrollen die Weiterfahrt. Am Nachmittag, gegen 16:35 Uhr, fuhren zwei Beamte mit einem zivilen Einsatzfahrzeug auf dem Pommernring. Dabei wurden sie auf einen schwarzen Opel aufmerksam, der einem Volkswagen Golf an der Kreuzung Lehmweg, Pommernring und Blumenstraße die Vorfahrt nahm. Nur durch ein Ausweichen des Volkswagen kam es nicht zu einem Zusammenstoß. Die Beamten verfolgten den Opel bis auf die Bundesstraße 4. Währenddessen nahmen sie Auffälligkeiten in der Fahrweise wahr. Bei der anschließenden Kontrolle auf einem Parkplatz an der Bundesstraße ergaben sich für die Beamten Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel beim 18 Jahre alten Fahrer. Ein Schnelltest erhärtete den Verdacht. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, er muss sich einem Strafverfahren stellen. Der Fahrer bzw. die Fahrerin des weißen Volkswagen Golf wird gebeten sich als Zeugin bei der Polizei Gifhorn zu melden, Telefon: 05371 9800.

In der anschließenden Nacht, gegen 23:50 Uhr, fuhren zwei andere Beamte im Wesendorfer Blumenviertel Streife. Dabei stoppten sie für eine Verkehrskontrolle einen Audi A4. Das Fahrzeug wurde von einem 42-Jährigen gefahren. Aus dem Fahrzeuginneren drang Alkoholgeruch. Eine Atemalkoholkontrolle bei dem Mann ergab einen Wert von 0,7 Promille. Damit war auch seine Weiterfahrt beendet, gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

