POL-GF: Unfall durch Ablenkung

Gifhorn (ots) - Die Polizei Gifhorn sucht nach einer Verkehrsunfallflucht Zeugen. Am Donnerstagvormittag der vergangenen Woche stellte ein 70-Jähriger seinen Volkswagen Amarok in der Straße "Grüne Grenze" in Gifhorn, ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand, ab. Beim Vorbeifahren stieß ein bislang unbekanntes Fahrzeug an die linke Seite des Amarok und beschädigte dabei den Lack. Anschließend fuhr der Unfallverursacher bzw. die Unfallverursacherin weiter, ohne die ...

mehr