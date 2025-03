Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Fahrten ohne Fahrerlaubnis

Gifhorn/ Brome (ots)

Am gestrigen Sonntag beendete die Polizei zwei unerlaubte Autofahrten. Am Morgen, gegen 06:50 Uhr, befanden sich zwei Beamte der Polizei Gifhorn im Rahmen einer Streifenfahrt auf dem Calberlaher Damm in Gifhorn. Vor ihnen befand sich ein BMW, dessen Fahrer beim Verlassen des dortigen Kreisverkehrs nicht den Fahrtrichtungsanzeiger betätigte, sodass sich die Beamten zu einer Verkehrskontrolle entschlossen. Bei dieser gab der 22-jährige Fahrer zunächst an, sein Portemonnaie zu Hause vergessen zu haben, weshalb er seinen Führerschein nicht vorzeigen konnte. Eine Überprüfung in den polizeilichen Auskunftssystemen ergab jedoch, dass dem Mann die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet, die Fahrt war beendet. Am Abend, gegen 19:30 Uhr, beobachteten andere Beamte in Brome den fließenden Verkehr auf der Bundesstraße 248. Dabei wurden sie auf einen Volvo aufmerksam, der in Richtung Tülau fuhr. Die Beamten entschlossen sich zu einer Kontrolle und folgten dem Fahrzeug. In Voitze stoppte der Volvo schließlich. Auch dieser Autofahrer, ein 43-Jähriger, erklärte zunächst, dass er seine Dokumente nicht mit sich führte. Als die Beamten ihn darüber informierten, dass sie eine Überprüfung in den polizeilichen Auskunftssystemen durchführen würden, gab der Mann zu, nicht mehr im Besitz der Fahrerlaubnis zu sein. Bei der Kontrolle ergaben sich zudem Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Es wurde ein Strafverfahren und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Auch seine Fahrt war beendet.

