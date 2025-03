Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Gaffer bei Verkehrsunfall

Gifhorn (ots)

Am Freitagabend, den 28.03.2025, kam es gegen 22:18 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Braunschweiger Straße in Gifhorn. Eine 20-Jährige Fahrerin eines Volkswagen übersah beim Linksabbiegen in die Lönsstraße einen entgegenkommenden Audi und stieß frontal mit diesem zusammen. Die Insassen aus beiden Pkw erlitten hierbei Verletzungen. Im Einsatz waren neben der Polizei Gifhorn auch der Rettungsdienst und die freiwillige Feuerwehr aus Gifhorn. Währenddessen sammelten sich in etwa 70-100 Schaulustige am Unfallort an. Durch einzelne Personen wurde die unmittelbare Unfallstelle betreten, sodass ein Absperren der Unfallstelle und der Gehwege durch Absperrband notwendig wurde. Die Polizei leitete gegen einen 16-Jährigen Gaffer ein Strafverfahren wegen der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen ein, da er mit seinem Smartphone aus geringer Entfernung ein Video der gegenwärtig rettungsmedizinisch versorgten 20-Jährigen gefertigt haben soll. Die Beamten beschlagnahmten sein Smartphone.

