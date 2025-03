Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Audi verliert bei Unfall das Hinterrad

B188 bei Ahnsen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit glimpflichem Ausgang kam es am frühen Abend des gestrigen Donnerstags auf der Bundesstraße 188. Den bisherigen Ermittlungen der Polizei Meinersen zufolge fuhr eine 43-Jährige mit ihrem Volkswagen Passat auf der Bundesstraße in Richtung Osten. Kurz hinter der Abfahrt nach Päse geriet sie gegen 17:23 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Dort stieß sie mit der Front des Passats gegen die linke, hintere Seite eines entgegenkommenden Audi A1. Der Zusammenprall war so heftig, dass das Hinterrad des Audi abgerissen wurde.

Die jeweiligen Insassen blieben unverletzt. Neben der 43-Jährigen befand sich noch eine 20-Jährige im Passat. Der Audi wurde von einer 51-Jährigen gefahren. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Verkehr konnte an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell