Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Geldbörse entwendet

Weyhausen (ots)

Einer 83-Jährigen wurde gestern beim Einkauf die Geldbörse entwendet. Zu der Tat kam es am Nachmittag im Aldi-Markt in Weyhausen. Die Frau hatte ihre verschlossene Handtasche an den Einkaufswagen gehängt und diesen nur kurzzeitig unbeaufsichtigt gelassen. Als sie an der Kasse die ausgesuchten Waren bezahlen wollte, musste sie feststellen, dass die Geldbörse entwendet worden war. Die Täter hatten den kurzen Moment der Unachtsamkeit genutzt, um die Handtasche zu öffnen und die Geldbörse zu entnehmen.

Die Präventionstipps der Polizei:

- Tragen Sie Geld, Bankkarten und Papiere immer in verschiedenen und verschlossenen Innentaschen der Kleidung, möglichst dicht an der Körpervorderseite. - Legen Sie Geldbörsen nicht oben in die Einkaufstasche, den Einkaufskorb oder den Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. - Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen(!) auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. Legen Sie eine Hand auf den Reißverschluss, so kann dieser nicht unbemerkt geöffnet werden. - Notieren Sie die PIN niemals auf der Geldkarte und auch nicht auf einem Zettel im Portemonnaie.

Sollten Sie auffällige oder verdächtige Personen beim Einkaufen oder Bummeln bemerken, verständigen Sie das Personal oder rufen Sie die Polizei.

