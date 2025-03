POL-GF: Strafverfahren nach Kontrollen

Wittingen/ Gifhorn (ots) - Das Präventionsteam der Polizei Gifhorn bietet im kommenden Monat zwei Termine für die Registrierung von Fahrrädern und Pedelecs an. Der erste Termin ist am 09.04.2025, am Dienstgebäude der Polizei Gifhorn, Hindenburgstraße 2 in 38518 Gifhorn. Am Folgetag, dem 10.04.2025, findet die Registrierung am Rathaus der Stadt Wittingen, Bahnhofstraße 25 in 29378 Wittingen statt. An beiden Tagen im Zeitraum von 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr. Mitzubringen ...

mehr