Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Verkehrsunfälle im Landkreis Gifhorn

LK Gifhorn (ots)

Am gestrigen Donnerstag ereigneten sich im Landkreis Gifhorn drei Verkehrsunfälle, zu denen die Polizei ermittelt. Auf der Bundesstraße 248 bei Barwedel kam es kurz vor Mittag zu einem Auffahrunfall. Dem Stand der Ermittlungen zufolge fuhr eine Fahrzeugschlange auf der Bundesstraße von Barwedel in Richtung Ehra. Dabei musste eine 41-Jährige in ihrem Audi A4 verkehrsbedingt bremsen. Dies bemerkte ein dahinterfahrender 48-Jähriger zu spät und fuhr mit seinem Ford C-Max auf den Audi auf. Die 41-Jährige verspürte nach dem Unfall Schmerzen im Arm. Ihre Beifahrerin und der Fahrer des Ford blieben unverletzt. Der Ford wies einen erheblichen Schaden an der Front auf und wurde abgeschleppt. Am Nachmittag, gegen 15:15 Uhr, verunfallte ein 67-Jähriger im Meinerser Ortsteil Ahnsen. Der Mann befuhr zuvor mit seinem Volkswagen Taigo die Müdener Straße in Fahrtrichtung Süden. Aus bislang nicht geklärter Ursache kam er auf Höhe der Hausnummer 9 nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit auf dem Gehweg fest verbauten Fahrradständern und einem Metallpfosten. Der 67-Jährige wurde per Rettungswagen leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Volkswagen wurde abgeschleppt. Eine Dreiviertelstunde später kam es auf der Braunschweiger Straße in Gifhorn zu einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen musste eine 57-Jährige auf Höhe der Hausnummer 69 halten, da das Auto vor ihr nach links abbiegen wollte. Ein hinter ihr fahrender 16-Jähriger verringerte daraufhin die Geschwindigkeit seines Motorrades. Dies wiederum bemerkte eine 20-Jährige zu spät und prallte mit der Front ihres Skoda Fabia gegen das Motorrad. Dieses wurde daraufhin gegen das Heck des Seat Arona der 57-Jährigen geschoben. Der 16-Jährige erlitt leichte Abschürfungen am Bein. Der Skoda und die Yamaha waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An der Unfallstelle war die Braunschweiger Straße zeitweise teilgesperrt. Es kam zu einem leichten Rückstau.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell