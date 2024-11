LPI-J: Unfallflüchtiger gesucht

Apolda (ots) - Am gestrigen Mittwochnachmittag, den 06.11.2024, konnte die Polizei in Apolda gleich 6 Haftbefehl realisieren. Alle drei Personen konnten jeweils zu Hause angetroffen werden. Die Geldstrafen der Haftbefehle, der Staatsanwaltschaft Erfurt und Gera konnten der 34-jährige Türke, 46-jährige Bulgare und 71-jährige Apoldaer aufbringen und musste somit nicht in die JVA gebracht werden. Rückfragen bitte an: ...

mehr