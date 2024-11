Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Radfahrer stürzt nach Kollision mit Pkw

Jena (ots)

An der Kreuzung Friedrich-Engels-Straße und dem Camsdorfer Ufer ereignete sich am Mittwochmorgen ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrrad. Die 59-jährige Autofahrerin kam von der Stadtrodaer Straße gefahren und beabsichtigte nach links ins Camsdorfer Ufer abzubiegen. Hier passierte ein Fußgänger die Fahrbahn, sodass die 59-Jährige ihren Pkw im Kreuzungsbereich anhalten musste. Ein Radler rollte die abschüssige Friedrich-Engels-Straße in Richtung Stadtrodaer Straße herunter und kollidierte dann mit dem Heckbereich des wartenden Pkw. In der Folge stürzte der 47-Jährige mit seinem Fahrrad und verletzte sich leicht. Zur weiteren medizinischen Untersuchung wurde der 47-Jährige in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

