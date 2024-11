Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mehrere Außenspiegel abgetreten

Jena (ots)

Die Außenspiegel zweier unterschiedlicher Fahrzeuge wurden durch einen bislang unbekannten Aggressor in der Schlippenstraße abgetreten. Die jeweiligen Eigentümer meldeten am Mittwochmorgen die Sachbeschädigungen bei der Polizei. Betroffen ist jeweils der linke Außenspiegel an den Fahrzeugen. Welcher Hintergrund besteht und ob es einen Zusammenhang beider Sachverhalte gibt, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Gegen 07:00 Uhr des Mittwochmorgens soll sich das Tatgeschehen zugetragen haben. Wer Wahrnehmungen im Zusammenhang mit den Delikten gemacht hat, wird gebeten die Polizei in Jena zu kontaktieren (Tel. 03641 81-0, E-Mail: id.lpi.jena@polizei.thueringen.de, Aktenzeichen 286989/2024 (bitte mit angeben)).

