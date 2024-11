Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Gladbeck/Dorsten: Polizei bittet nach Einbrüchen um Zeugenhinweise

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Auf dem Sensenfeld kam es am Dienstagnachmittag in der Zeit von 15:30 Uhr bis 21:00 Uhr zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter versuchten zunächst eine Terassentür aufzuhebeln und zersplitterten im Anschluss eine andere Glastür, um so in ein Einfamilienhaus zu gelangen. Sie durchsuchten mehrere Räume und flüchteten im Anschluss vermutlich über den Einstiegsweg. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar.

Über ein "auf Kipp" stehendes Fenster verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einer Wohnung auf der Hardenbergstraße. Mit Bargeld flüchteten sie unerkannt. Der Tatzeitraum liegt am Dienstag zwischen 15:30 Uhr und 18:15 Uhr.

Gladbeck:

Bei einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus auf der Lange Straße am Dienstagabend wurde ein Einbrecher von einem Anwohner aufgeschreckt. Gegen 19:45 Uhr hebelte ein bislang unbekannter Täter das Badezimmerfenster auf. Durch die Geräusche wurde der Mieter auf den Einbruch aufmerksam und schrie auf. Der Täter flüchtete unerkannt. Eine Beschreibung liegt nicht vor.

Dorsten:

Am Dienstag in der Zeit von 15:15 Uhr bis 20:00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Fensters Zugang zu einem Einfamilienhaus. Sie durchwühlten sämtliche Räume und flüchteten unerkannt. Das Wohnhaus steht am Emmerichweg.

Hinweise zu den Vorfällen werden unter der 0800/2361 111 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell