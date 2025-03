Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Nach Unfall weitergefahren

Gifhorn (ots)

Die Polizei Gifhorn sucht nach einer Verkehrsunfallflucht Zeugen. Am Donnerstagvormittag der vergangenen Woche stellte ein 70-Jähriger seinen Volkswagen Amarok in der Straße "Grüne Grenze" in Gifhorn, ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand, ab. Beim Vorbeifahren stieß ein bislang unbekanntes Fahrzeug an die linke Seite des Amarok und beschädigte dabei den Lack. Anschließend fuhr der Unfallverursacher bzw. die Unfallverursacherin weiter, ohne die Polizei zu rufen. Der Unfall ereignete sich zwischen 10:15 Uhr und 11:00 Uhr, der Volkswagen parkte vor der Hausnummer 22.

Aufgrund Lackaufrieb am Amarok ist davon auszugehen, dass das unfallverursachende Fahrzeug in hellblau lackiert ist. Zeugen des Unfalls und Hinweisgeber über das flüchtige Fahrzeug melden sich bitte unter 05371 9800 bei der Polizei Gifhorn.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell