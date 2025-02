POL-DA: Lindenfels - Brand einer Schreierei ruft Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf den Plan

Dieburg (ots) - Am Dienstagabend (18.02.) kam es in Dieburg zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. In dem mehrstöckigen Gebäude kam es gegen 23:40 Uhr nach ersten Erkenntnissen zu einem Wohnungsbrand. Beim Eintreffen der Rettungskräfte und der Polizei befand sich der Dachstuhl bereits in Brand. Mehrere Bewohner konnten sich selbständig vor das Wohnhaus begeben. Drei weitere Personen konnten über ein Nachbarhaus in ...

