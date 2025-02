Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Weiterstadt OT Gräfenhausen (ots)

Am Dienstag, den 18.02.2025, um 15:19 Uhr teilte ein Zeuge mit, dass es in der Frankfurter Straße in 64331 Weiterstadt-Gräfenhausen zu einer Verkehrsunfallflucht sei.

Hierbei konnte durch Zeugen ein blauer VW-Passat beobachtet werden, der die Frankfurter Straße von der Schloßgasse kommend in Fahrtrichtung Schneppenhausen befuhr. Kurz nachdem das Fahrzeug beobachtet werden konnte, wurde durch die Zeugen ein Knallgeräusch wahrgenommen. An einer Hauswand in der Frankfurter Straße konnte anschließend ein Schaden in Höhe von mindestens 1.500 EUR festgestellt werden.

Die Polizei bittet weitere Zeugen oder den Fahrzeugführer des blauen VW-Passat sich unter der Rufnummer 06151/969-41310 beim 3. Polizeirevier in Darmstadt zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell