Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Polizei sucht Beteiligte einer Körperverletzung

Brilon (ots)

Am Dienstag wurde der Polizei ein Vorfall bei einem Supermarkt auf der Möhnestraße in Brilon gemeldet. Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet gegen 16:40 Uhr eine männliche Person mit zwei Frauen in erhebliche Streitigkeiten. Der Mann soll daraufhin einer der beteiligten Frauen ins Gesicht geschlagen haben. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 40-45 Jahre alt, ca. 180cm groß, kurze dunkle Haare, dunkler Dreitagebart, dunkle Lederjacke, südländisches Erscheinungsbild. Die betreffende Frau war ca. 165cm groß, 30-35 Jahre alt, längere blonde Haare, südländisches Erscheinungsbild. Der Beschuldigte entfernte sich im Anschluss zusammen mit der Geschädigten in einem silbernen Pkw, vermutlich Skoda. Die Kriminalpolizei ermittelt derzeit wegen Körperverletzung. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Brilon unter der Telefonnummer 02961-90200 entgegen.

