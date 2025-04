Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Mit frischem Glanz für mehr Sicherheit

Gifhorn, OT Wilsche (ots)

Es ist ein ganz normaler Morgen in Wilsche. Der Wecker klingelt, das Frühstück wird in Windeseile verschlungen, Schulranzen geschnappt - und schon sind die Kinder auf dem Weg zur Schule. Manche laufen gemeinsam mit Freunden, andere werden von den Eltern begleitet. Doch egal, wie sie zur Schule kommen, eines ist immer gleich: Der Schulweg. Er ist ein wichtiger Teil des Alltags von Kindern - und sollte so sicher wie möglich sein.

Gerade in noch dunkleren Morgenstunden oder wenn es regnet und Autofahrer weniger aufmerksam sind, ist es umso wichtiger, dass Kinder klare Orientierungshilfen haben. Deshalb gibt es die "Gelben Füße". Sie zeigen den sichersten Weg zur Schule und erinnern auch Autofahrer daran, besonders achtsam zu sein.

Am Montag dieser Woche haben die Schülerinnen und Schüler der Astrid-Lindgren-Schule gemeinsam mit dem Verkehrssicherheitsberater Roland Thielen von der Polizeiinspektion Gifhorn sowie Hausmeister Herrn Schacht die verblassten "Gelben Füße" entlang des Schulwegs erneuert. Mit greller Sprühfarbe sorgten sie dafür, dass die leuchtenden Markierungen wieder gut sichtbar sind und die Kinder sicher leiten.

Unser Appell an Autofahrer:

- Langsamer fahren! In der Nähe von Schulen oder Kindergärten das Tempo drosseln. - Auf Kinder achten! Sie laufen manchmal plötzlich los, ohne auf den Verkehr zu achten oder schätzen Abstände und Geschwindigkeiten noch nicht richtig ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell