Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 241213-1-pdnms Wohnungseinbruch Eckernförde, Zeugen gesucht

Eckernförde (ots)

Am 12.12.2024 gegen 16.50 Uhr kam es zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in einem Mehrfamilienhaus, dort im Erdgeschoss, im Diestelkamp in Eckernförde, gestohlen wurde nichts. Gegen 16.50 Uhr befand sich die 73 jährige Wohnungsmieterin in ihrem Schlafzimmer, als sie Geräusche aus dem Esszimmer wahrnahm. Im Esszimmer traf sie dann auf einen ihr unbekannten Mann, der vor einem Schrank hockte. Als der Einbrecher die Mieterin sah, verschwand er umgehend durch das geöffnete Fenster nach draußen. Gestohlen hat er nichts. Der männliche Einbrecher war ca. 25-35 Jahre alt, er war ca. 185 cm groß, er hatte mittelblonde Haare und war dunkel gekleidet. Dem Erscheinungsbild nach handelte es sich um einen deutschen Mann. Die Polizei in Eckernförde sucht jetzt nach Zeugen für den Einbruch, wem ist ein Mann auf den die Beschreibung passt am 12.12.2024 um16.50 Uhr im Diestelkamp in Eckernförde aufgefallen? Sachdienliche Hinweise an die Polizei in Eckernförde unter der Rufnummer 04351-9080 oder auch 04351-89212600.

Gruß

Sönke Petersen

