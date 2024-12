Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Nach zwei Wohnungseinbruchdiebstählen in Nortorf werden Zeugen gesucht

Nortorf (ots)

Am Dienstag den 10.12.2024 kam es zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser in Nortorf. In der Straße Am Schulwald kam es im Zeitraum von 13:30 Uhr bis 19:00 Uhr zu einem Einbruch in das dortige Einfamilienhaus. Für den Einstieg in das Objekt wurde ein Fenster gewaltsam geöffnet, wodurch ein vierstelliger Sachschaden am Gebäude entstand. Bislang konnte in diesem Fall kein Stehlgut festgestellt werden.

In der Schweriner Straße kam es zu einer weiteren Tat. Hierbei liegt der Tatzeitraum zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr. Auch in diesem Fall wurde ein Fenster zum Einstieg in das Einfamilienhaus genutzt. Das Stehlgut und die Höhe des Sachschadens sind bislang unbekannt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu etwaigen verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, wenden sich bitte an die Kriminalpolizeistelle Rendsburg unter der Telefonnummer 04331-2080.

