POL-NMS: Zeugen nach einer Verkehrsunfallflucht in Hohn gesucht

Rendsburg (ots) - Am Montag den 09.12.2024, gegen 21:00 Uhr, kam es zu einem versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahl in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße Am Seekenbrek in Rendsburg. Die Anzeigende meldete eine ihr unbekannte Person, welche sich an der Nachbartür zu schaffen machte und kurz in die ...

